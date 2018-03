Dinsdag, 20 Maart 2018

Real Madrid kan 24 miljoen euro winst maken op miskoop

Valencia denkt voor komend seizoen aan Marko Pjaca, die in januari op huurbasis van Juventus naar Schalke 04 vertrok. Het is onduidelijk of de Turijnse club in de zomer definitief afscheid wil nemen van de buitenspeler. (AS)

Yerry Mina wil Barcelona alleen voor een Europese club inruilen, als hij in de zomer verhuurd moet worden. De verdediger is de dupe van de komst van Arthur, áls de middenvelder niet in januari maar in de zomer komt. (Sport)

Dani Ceballos speelt amper voor Real Madrid, dat echter na een jaar 24 miljoen euro winst op de middenvelder kan maken. AC Milan is bereid om veertig miljoen euro voor de ex-speler van Real Betis neer te tellen. (Sky Italia)

Paris Saint-Germain maakt vorderingen in de gesprekken met AS Monaco over Fabinho. De rechtsback annex defensieve middenvelder zal waarschijnlijk in de zomer voor ongeveer 65 miljoen euro naar Parijs verkassen. (Le10Sport)

Patrick Cutrone signeert spoedig een nieuw contract met AC Milan tot medio 2023. De spits gaat 1,1 miljoen euro per jaar verdienen, exclusief bonussen, en zal geen transferclausule krijgen. (Diverse Italiaanse media)