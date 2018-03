Volgende vaste waarde haakt bij Engeland af voor duel met Oranje

Het Nederlands elftal hoeft vrijdagavond wanneer het vriendschappelijk speelt tegen Engeland geen rekening te houden met Ryan Bertrand. De linksback heeft het trainingskamp van The Three Lions dinsdag verlaten met een lichte rugblessure, zo melden diverse Engelse media.

Het wegvallen van Bertrand is een tegenvaller voor Engeland. De verdediger van Southampton is sinds het EK van 2016 een vaste waarde in de Engelse selectie en kwam in de afgelopen WK-kwalificatiecampagne tot zeven optredens. Bondscoach Gareth Southgate heeft vooralsnog geen vervanger opgeroepen voor Bertrand.

De oefenmeester heeft op de linksbackpositie ook nog de beschikking over Danny Rose van Tottenham Hotspur en Ashley Young van Manchester United. Engeland reist verder met een nagenoeg fitte selectie af naar Amsterdam voor het oefenduel met Oranje, al was Harry Kane eerder al afgehaakt met een blessure. Na de wedstrijd tegen Nederland wacht volgende week op het eigen Wembley nog een vriendschappelijke ontmoeting met Italië.