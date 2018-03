Xavi: ‘Met alle respect, hij zal nooit het verschil maken op een voetbalveld’

Sprinter Usain Bolt staat bekend als de snelste persoon op aarde, maar de Jamaicaan heeft ook regelmatig te kennen gegeven graag als profvoetballer door het leven te gaan. Ofschoon Bolt razendsnel is op de eerste meters, betwijfelt Xavi of de 31-jarige atleet ook potten kan breken op een voetbalveld.

De voormalig middenvelder van Barcelona benadrukt dat er meer komt kijken bij voetbal dan alleen snelheid. "Vandaag de dag maakt talent het verschil in het voetbal. Wat talent is? Het is het vermogen om te controleren wat jijzelf en anderen doen. Je voetbalt niet alleen met je voeten, maar ook met je hoofd", vertelt hij dinsdag in gesprek met So Foot.

"Ik houd van Usain Bolt, hij is een geweldige atleet. Fysiek gezien komt er niemand in de buurt. Wie loopt er harder dan hij? Niemand. Maar met alle respect, hij zal nooit het verschil maken op een voetbalveld", vervolgt Xavi. "We kunnen de snelheid in het denken en spelintelligentie niet vervangen door fysieke kwaliteiten. Het is onmogelijk."

Overigens lijkt de kans klein dat Bolt zich zal laten tegenhouden door de Spaanse middenvelder. De sprinter kondigde een tijdje geleden al aan mee te gaan trainen met Borussia Dortmund en der Westen meldt nu dat hij tijdens de interlandonderbreking ook daadwerkelijk welkom is bij de Duitse topclub voor een oefensessie. Bolt wordt net als Dortmund overigens gesponsord door Puma.