Vilhena: ‘Dat is mooi ja, ik ken hem alleen van de PlayStation’

Tonny Vilhena hoopt onder Ronald Koeman een vaste waarde te worden bij het Nederlands elftal. De middenvelder van Feyenoord maakte onder de nieuwe bondscoach zijn debuut in de hoofdmacht van Feyenoord. Hij geniet van de sfeer op het trainingskamp. "Er is een leuke sfeer in de groep, iedereen is fris en fruitig begonnen aan het trainingskamp."

“Ik moet zelf laten zien waarvoor ik hier ben", zegt Vilhena in gesprek met RTV Rijnmond. “Ik moet het krediet verdienen om te spelen. Het is een nieuwe start. Ik denk dat we een goed team hebben. Dat moet blijken uit de wedstrijden die we gaan spelen." Vilhena is dit seizoen opvallend trefzeker dan in voorgaande jaren. "Met Roy Makaay werk ik veel aan mijn scorend vermogen. En op het juiste moment bijsluiten", verklaart hij.

Vilhena verheugt zich op de naderende oefeninterlands tegen Engeland en Portugal, die met tal van topspelers zullen aantreden. "Dat is mooi, ja. Cristiano Ronaldo ken ik alleen van de PlayStation. Engeland heeft ook goede spelers, dus ik kijk er wel naar uit."

De middenvelder zegt dat hij niet bezig is met een vertrek naar een buitenlandse club. "Ik focus me nu eerst op het Nederlands elftal en Feyenoord. Wat er daarna komt, zien we dan wel."