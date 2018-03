‘Daadkracht op Zuid-Amerikaanse markt levert Brands fraaie transfer op’

Marcel Brands vertrekt na afloop van dit seizoen mogelijk naar de Premier League. De technisch manager van PSV was eerder al in beeld bij Everton en volgens de Liverpool Echo zijn the Toffees voornemens om aankomende zomer een serieuze poging te ondernemen om Brands naar Engeland te halen.

Brands zou in beeld zijn als opvolger van Steve Walsh. Laatstgenoemde is sinds de zomer van 2016 als hoofdscout en technisch directeur actief op Goodison Park, maar staat na een aantal teleurstellende transferperiodes onder druk. Walsh gaf in drie transferperiodes ongeveer 300 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, maar slaagde er daarmee niet in de sportieve prestaties van Everton een boost te geven.

Met name dit seizoen zijn de sportieve prestaties teleurstellend. Everton nam in december vorig jaar al afscheid van Ronald Koeman en mogelijk volgt ook een vertrek van Walsh. Voor diens opvolging is Brands een serieuze kandidaat, zo meldde in januari ook De Telegraaf al. De beleidsbepaler heeft nog een contract tot medio 2020 bij PSV, maar Everton zou bereid zijn de doorlopende verbintenis af te kopen.

Bij de Premier League-club zou Brands de touwtjes steven in handen krijgen. Sam Allardyce ligt na de huidige voetbaljaargang weliswaar nog een jaar vast als manager van Everton, maar bij een vertrek van Big Sam zou Brands in de zoektocht naar diens opvolger een flinke vinger in de pap hebben. Daarnaast wordt de technisch manager van PSV in Engeland onder meer geprezen vanwege zijn daadkracht op de Zuid-Amerikaanse transfermarkt.

Brands is sinds 1 juni 2010 als technisch manager werkzaam voor PSV. Onder zijn bewind won de Eindhovens club twee landstitels en werd in het seizoen 2011/12 de KNVB Beker gewonnen. Het hoogtepunt Europees gezien werd in het seizoen 2015/16 behaald, toen PSV in de Champions League overwinterde in een groep met Manchester United, CSKA Moskou en VfL Wolfsburg en uiteindelijk in de achtste finales strandde tegen Atlético Madrid.