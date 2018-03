Kompany corrigeerde toptalent: ‘Ik speelde ze op de training door de benen’

Jadon Sancho geldt als één van de grootste Engelse talenten van dit moment. De pas zeventienjarige linkervleugelaanvaller won vorig jaar met Engeland het WK Onder-17 en maakte vervolgens voor ongeveer acht miljoen euro de overstap van Manchester City naar Borussia Dortmund. Hij staat op het veld te boek als een entertainer, maar dat wordt hem niet altijd in dank afgenomen, zo onthult de jongeling dinsdag.

Sancho speelde nooit een officiële wedstrijd voor Manchester City, maar trainde wel regelmatig met de hoofdmacht mee. Hij zocht dan vaak de grens op en ook bij zijn nieuwe club Borussia Dortmund verschuilt het toptalent zich niet. "Ik speelde de aanvoerders van Dortmund (Marcel Schmelzer, red.) en City (Vincent Kompany, red.) op de training door de benen en ze zeiden 'doe dat niet nog eens'", zegt hij in gesprek met JD Football

"Ik was als jongeling altijd al getruukt, maar tegenwoordig gebruik ik minder trucjes, omdat het spel sneller en serieuzer is geworden", vervolgt Sancho, die afgelopen zomer weloverwogen voor een transfer naar Duitsland koos. Hij kwam met Manchester City niet tot overeenstemming over een nieuw contract en besloot daarop zijn geluk bij Borussia Dortmund te gaan beproeven.

Bij die Borussen was hij dit seizoen al zesmaal basisspeler in de Bundesliga. Ofschoon hij door blessureleed voor het laatst in actie kwam op 2 februari, ziet Sancho zijn toekomst rooskleurig tegemoet. "Ik kreeg een enorme kans toen ik voor het eerst mijn opwachting mocht maken in de competitie. Ik wilde mezelf gewoon tonen. Ik ben nu volwassen, ik weet wanneer in de bal moet overspelen. Ik ben tevens minder zelfzuchtig, maar ik wil laten zien wat ik kan."