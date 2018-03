Feyenoord legt tiener tot medio 2021 vast: ‘Dit is voor mij een hoogtepunt’

Ramon Hendriks heeft dinsdag zijn handtekening gezet onder zijn eerste profcontract bij Feyenoord. De zestienjarige verdediger van Feyenoord Onder-17 signeerde een overeenkomst die hem tot medio 2021 aan de club verbindt.

“Ik ben enorm blij met het vertrouwen dat de club in mij uitspreekt met dit contract”, vertelt de enthousiaste Hendriks op de website van Feyenoord. “Dit is voor mij een hoogtepunt, maar tegelijkertijd zie ik dit pas als het begin. De komende jaren ga ik er alles aan doen om me zo goed mogelijk te ontwikkelen, met als uiteindelijke doel een plekje bij Feyenoord 1.”

Hendriks kwam in de zomer van 2017 over van FC Dordrecht. De bij ASWH opgegroeide centrale verdediger genoot interesse van verschillende clubs in binnen- en buitenland maar koos voor Feyenoord. De jeugdinternational van Oranje Onder-17 noemt zijn inzicht, techniek en coachend vermogen als zijn sterkste punten.

“Ramon is een stabiele linker centrale verdediger. Met deze overeenkomst bieden we hem de komende jaren de kans om verder door te groeien. We hebben er alle vertrouwen in dat hij dat zal doen”, zo stelt technisch directeur Martin van Geel.