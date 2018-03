Eerste esporter Oranje: ‘We spelen met de echte nationale selecties op 85’

Vanuit het niets was er gisteren opeens de aankondiging dat Nederland en Engeland woensdag de allereerste officiële e-interland spelen. Oranje zal vertegenwoordigd worden door Ali Riza Aygün die de eerste seizoenshelft van de eDivisie won op de Playstation. Voetbalzone sprak met hem in de aanloop naar de eerste virtuele oefeninterland die woensdagavond om 20.30 uur uitgezonden zal worden op FOX Sports en daarna online zal komen op het YouTube-kanaal van OnsOranje.

Ali Riza, wanneer vroegen ze je?

“Zo’n drie weken geleden hoorde ik van PSV dat de KNVB contact had gezocht en gevraagd of ik Nederland wilde vertegenwoordigen in deze wedstrijd. Ik had het totaal niet aan zien komen, maar ik hoefde er geen moment over na te denken. Ik ben enorm trots dat deze eer mij ten deel valt en dat ik Oranje mag vertegenwoordigen. Mijn dubbele nationaliteit (Nederlands en Turks, red.) was geen twijfelpunt omdat er nog niets te kiezen viel, maar anders was Nederland ook logisch geweest omdat ik alles heb bereikt met de hulp van Nederlandse clubs en organisaties. Dat was vrij simpel.”

Waar spelen jullie de wedstrijd en wie is je tegenstander?

“De wedstrijd wordt gespeeld in de studio van de eDivisie, dus dat is bekend terrein voor mij. De tegenstander is Engelsman Shaun Springette van team UNILAD, een hele bekende naam uit het wereldje. Hij won vorig jaar een van de twee grote toernooien: de FIFA Ultimate Team Championship op de PS4. Ik heb hem ook gezien op de FUT Champions Cup in Barcelona; echt een wereldtopper. Ik kijk enorm uit naar onze ontmoeting en ben de laatste dagen alles aan het analyseren. Afgelopen weekend won ik in Italië nog de Empoli Cup, dus ik ben best lekker in vorm.”

Op welke manier spelen jullie?

“De wedstrijd is twee keer zes minuten net als in de eDivisie, maar we spelen geen FIFA Ultimate Team. We gaan in deze spelvariant spelen met de echte nationale selecties, waarbij de spelers uit beide teams een gemiddelde rating hebben van 85. Per linie verschillen de kwaliteiten wel, maar zijn rechtsbuiten is dus net zo goed als die van mij. De enige variabele is eigenlijk postuur en lengte. Bas Dost is dus praktisch een van de beste spelers die je kunt hebben omdat hij zowel lang als snel is. Het is wel even omschakelen omdat ik altijd FUT speel, maar dat is voor hem ook zo natuurlijk.”

Tot slot, is dit een uitprobeersel of wat zijn de plannen van de KNVB?

“Ja, ik denk het wel. Lekker uitproberen, kijken hoe het gaat en hoeveel views de wedstrijden krijgen. Verder heb ik nog geen idee hoe het daarna verder zal gaan. Ik heb ook nog niet persoonlijk met de bond gesproken en ben nog niet in Zeist geweest. Hoewel het een oefeninterland is, wil ik natuurlijk wel gewoon winnen en neem het zeer serieus. Ik ben benieuwd of er in de toekomst ook een EK, WK of Nations Cup gaan komen. We hebben ons natuurlijk niet gekwalificeerd voor Rusland, maar in de esports-scene horen we wel echt bij de top.”