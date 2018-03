Reiziger lovend over balafpakker Jong Ajax: ‘Ik word vergeleken met Kanté’

Azor Matusiwa kwam dit seizoen al zeventien keer in actie voor Jong Ajax in de Jupiler League en kan op steeds meer vertrouwen van Michael Reiziger rekenen. De trainer van de Amsterdamse beloften is tevreden over de ontwikkeling van de negentienjarige middenvelder en ziet hem als een ‘rots in de branding’ op het middenrif van de koploper van de Jupiler League.

“Hij heeft ook zijn voetbalkwaliteiten goed ontwikkeld, dus daar zijn we heel tevreden over. Hij is overal op het veld, hij pakt alle ballen en zit overal tussen. Het is ook echt een voetballer, dus hij krijgt een steeds grotere waarde voor ons. Een kuitenbijtertje die ook nog kan voetballen, dus daar ben ik heel blij mee”, laat de trainer weten via de officiële kanalen van zijn werkgever.

Matusiwa, die in 2013 de overstap maakte van Almere City FC, noemt zichzelf een ‘harde speler’. Hij omschrijft zichzelf als een voetballer die verdedigend heel sterk is, maar ook aanvallend iets kan: “Ik ga altijd volop in de strijd. Je moet laten weten dat je er bent, zodat je niet makkelijk met je laat sollen. Je moet er staan als een man. Ik word weleens vergeleken met Nigel de Jong en N'Golo Kanté; allemaal dezelfde soort spelers”, legt hij uit.