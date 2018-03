Bescheidenheid bij Oranje: ‘Je bent de jongste, je bent de dunste...’

Het Nederlands elftal is maandag bijeengekomen om zich voor te bereiden op de oefenwedstrijden tegen Engeland en Portugal en daarbij zijn vijf Oranje-debutanten aanwezig. Ook Guus Til werd voor het eerst bij de selectie gehaald door bondscoach Ronald Koeman. De middenvelder van AZ zegt dat hij vooral luistert en observeert in zijn eerste dagen als international.

"Het is spannend. Ik ben goed opgevangen. Ik ben excited", aldus Til tegenover Ons Oranje. De jongeling zegt dat zijn collega’s bij Oranje hem goed bevallen en heeft ook al Virgil van Dijk ontmoet, verdediger van zijn favoriete club Liverpool. "Ik zat naast Virgil van Dijk. Of we het veel over Liverpool hebben gehad? Valt wel mee. Ik ben aan het luisteren en observeren."

"Ik houd me een beetje op de achtergrond. Praat niet veel. Ik luister gewoon", vervolgt Til, die ook in gesprek met Voetbal Inside zich bescheiden opstelt. "Ik ben natuurlijk niet gek. In de toekomst wil ik international worden en dus basisspeler zijn. Dan ben ik ook minder bescheiden. Maar nu kom ik er net bij. Dan hoor je bescheiden te zijn."

"Je bent de jongste, je bent de dunste… Ik moet leren. Ik moet kijken wat de jongens doen en wat ik nog niet doe. En waar ik naartoe moet werken. En als ik daar ben, dan ben ik niet meer zo bescheiden, hoor", aldus de twintigjarige middenvelder, die dit seizoen zijn doorbraak beleeft bij AZ en tot medio 2022 vastligt bij de Eredivisionist.