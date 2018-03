Neymar en Coutinho overtuigden ‘nieuwe Iniesta’: ‘Hij is een idool van mij’

Barcelona heeft begin maart een akkoord bereikt met Grêmio over een eerste optie op de aankoop van Arthur, waardoor de middenvelder komende zomer, of in 2019, kan worden gehaald voor minimaal dertig miljoen euro. In gesprek met O Globo zegt Arthur, die weleens wordt vergeleken met Andrès Iniesta, uit te kijken naar zijn avontuur in Catalonië.

“Ik ben blij, omdat de onderhandelingen voor alle partijen goed is afgerond”, aldus de 21-jarige Braziliaanse spelmaker. “Nu moet ik nog gaan zien wanneer ik naar Barcelona ga. Ik heb bij Neymar nagevraagd over Barcelona en hij zei alleen maar goede dingen. Ik heb ook met Philippe Coutinho gesproken en hij zei dat het een geweldige stad is en een uitstekende club voor mij.”

Arthur heeft meegekregen dat Iniesta mogelijk aan zijn laatste seizoen bezig is bij Barcelona, aangezien de routinier kan opteren voor een nieuwe club in China. “Ik zag op Instagram dat hij misschien naar China gaat, maar ik zou graag met hem willen spelen. Een speler zoals hij laat het voetbal zo makkelijk lijken. Ik wil niet op de vergelijking ingaan, we hebben beiden onze specifieke kwaliteiten.”

“Iniesta is een idool van mij. Hij is Iniesta, een God van het voetbal. En ik ben net begonnen. Hij is een man die ik enorm bewonder”, aldus Arthur, die aangeeft dat hij al is begonnen met het volgen van Spaanse lessen: “Toen de deal officieel werd, dacht mijn familie dat ik er goed aan zou doen om de cursus te beginnen. Ik moet mezelf goed voorbereiden, want ik wil begrijpen wat de trainer zegt en wat er over mij gezegd wordt.”