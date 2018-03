FC Utrecht langer door met Emanuelson en duo na gelichte opties

Urby Emanuelson, Patrick Joosten en Nick Marsman zijn ook volgend seizoen speler van FC Utrecht, zo laten de Domstedelingen dinsdagmiddag weten via de officiële kanalen. De huidige nummer vijf van de Eredivisie had door een optie in de aflopende contracten van het drietal een mogelijkheid om langer door te gaan met de spelers en heeft hiervan gebruikgemaakt.

Naast Emanuelson, Joosten en Marsman hebben ook Jong FC Utrecht-verdediger Tim Brinkman en Onder-19-aanvaller Dereck Darkwa van de club te horen gekregen dat de optie in hun verbintenissen wordt gelicht. Chris David blijft voorlopig wel over een aflopend contract beschikken, al houden beide partijen wel de mogelijkheid open om in een later stadium weer met elkaar in gesprek te gaan. Met de voor Jong FC Utrecht uitkomende Nick Lim en Shayne Pattynama lopen de onderhandelingen op dit moment nog.

FC Utrecht had dinsdag niet enkel goed nieuws: Joost Meendering, Maarten Peijnenburg en Jan Willem Tesselaar hebben te horen gekregen dat de opties in hun contracten niet gelicht zijn. De contracten van Conner Blöte, Louk Dekkers, Menno Heus, Tufan Özbozkurt en Bart Sinteur, allen speler van Jong FC Utrecht, zijn formeel opgezegd.