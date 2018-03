Raiola haalt uit: ‘Dat zou een teken van karakter zijn, maar dat heeft hij niet’

Mino Raiola vindt het opmerkelijk dat Gianluigi Buffon weer is opgeroepen voor de oefeninterlands van Italië tegen Argentinië en Engeland. De zaakwaarnemer van Gianluigi Donnarumma had verwacht dat zijn cliënt, momenteel nog onder contract bij AC Milan, na het aangekondigde pensioen van Buffon vrij baan zou krijgen, maar interim-bondscoach Luigi Di Biagio heeft Buffon toch weer erbij gehaald.

"Ik sta versteld van de keus voor Buffon, van wie ik veel houd. Maar dat is hoe Italië is, dat moet ik je echt vertellen", zegt Raiola bij Radio 24. "Ik heb geprobeerd om de afgelopen tien tot vijftien jaar dingen te veranderen, maar zonder succes. We gaven de nationale ploeg aan Giampiero Ventura en nu Di Biagio, die nooit iets op hoog niveau heeft bereikt."

"Als je wint, heb je gelijk. Want dat is het enige wat telt in Italië. Dus voelt dit voor mij verkeerd aan. Als je Buffon vandaag de dag oproept, moet je hem meenemen naar het EK, dat lijkt me duidelijk. We gaan Donnarumma alleen zien bij Milan en niet bij de nationale ploeg, want als je een nieuwe cyclus begint met Buffon, zal hij doorgaan tot het EK." Ook is Raiola zeer teleurgesteld dat zijn protegé Mario Balotelli niet is opgeroepen.

"We zijn nog meer teleurgesteld met de uitleg die we hebben gekregen, in het openbaar, want wij hebben met niemand gesproken. We hebben een ploeg die niet langer angst inboezemt. Een belletje naar Balotelli zou een teken van karakter zijn geweest, maar Ventura en Di Bagio hebben dat niet. We hebben een bond zonder plan en visie. Bij de nationale ploeg moeten de besten zitten, dus als de besten er niet zijn, begrijpen wij de criteria niet."