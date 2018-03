‘Als ze niet de halve finale op het WK halen, is het toernooi mislukt’

België slaagde er in de afgelopen landentoernooien niet in om het ver te schoppen en volgens Jean-Marie Pfaff wordt het aankomende zomer in Rusland tijd om te oogsten. De voormalige doelman geeft in onderstaande video aan dat de Rode Duivels minstens de halve finale moeten zien te bereiken.