Topspits weigerde Spanje en Frankrijk: 'Diep in mijn hart wilde ik hem volgen’

Pierre-Emerick Aubameyang is in de loop der jaren uitgegroeid tot een uithangbord van Gabon. De 49-voudig international, die afgelopen transferperiode Borussia Dortmund verliet voor een dienstverband bij Arsenal, geeft aan dat keuze om uit te komen voor het Afrikaanse land een makkelijke was, ook al was hij geboren in Frankrijk en is zijn moeder Spaans.

Aubameyang zegt namelijk dat het voetbalverleden van zijn vader hem heeft doen besluiten voor Gabon te opteren. "Ik was erg jong toen ik besloot voor welk land ik zou uitkomen", zegt Aubameyang via de officiële kanalen van Arsenal. "Spelers nemen vaak de tijd om hun opties te overzien en tegen elkaar af te wegen om zo de juiste beslissing te nemen, maar voor mij was de keuze helder. Ik wilde in de voetsporen van mijn vader treden."

Pierre Francois speelde jarenlang in Frankrijk, onder meer bij OGC Nice, Toulouse en Le Havre. Ook kwam Aubameyang senior, tegenwoordig scout van AC Milan, tachtig keer uit voor Gabon. "Hij was in het verleden de aanvoerder van de nationale ploeg. Ik had voor Spanje of Frankrijk kunnen kiezen. Ik speelde ook voor de Onder-21 van Frankrijk, maar ik realiseerde me snel dat ik diep in mijn hart mijn vader wilde volgen."