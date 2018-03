‘PSV-uit was belangrijk, maar kans om leven te redden is totaal anders’

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat Lennart Thy het duel met PSV liet schieten om in Duitsland bloed te doneren voor een stamceltransplantatie. Het gebaar van de spits van VVV-Venlo ging vervolgens de hele wereld over en ook op de tribunes van de Nederlandse stadions werd er uitgebreid stilgestaan bij de actie van de aanvaller. Thy is inmiddels weer terug in Limburg, waar hij zich in de aanloop naar het duel met FC Twente op 1 april weer heeft aangesloten bij de selectie van zijn tijdelijke werkgever.

“Afgelopen week voelde ik me heel slap, maar gelukkig gaat het steeds beter. Ik moest één dag in het ziekenhuis blijven en daarna rust houden. Die rustperiode had ik wel echt nodig. Het deed geen pijn, maar ik had mijn herstel nodig. Ik vind het mooi dat iedereen het zo waardeert. Het was een emotioneel moment toen ik hoorde en zag dat fans mij zo steunden. Maar vooral dat er duizenden nieuwe donoren zijn gevonden”, liet hij dinsdagmiddag weten via de officiële kanalen van zijn club.

De van Werder Bremen gehuurde Thy weet nog niet of de behandeling aangeslagen is, aangezien artsen pas na een paar maanden kunnen vaststellen of de transplantatie succes heeft gehad bij de leukemiepatiënt in kwestie. Hij wil Maurice Steijn en VVV bedanken voor de mogelijkheid om te helpen: “Natuurlijk was het een belangrijke wedstrijd bij PSV, maar een kans om een mensenleven te redden is iets totaal anders. Natuurlijk ben ik trots, maar voor mij is het wel logisch als ik iemand hiermee kan redden. Dat het zo'n hype zou worden, had ik niet verwacht.”

Steijn is trots op zijn spits en hoefde niet lang na te denken toen Thy zich met het verzoek aan zijn bureau meldde. VVV koos er in eerste instantie voor om het nieuws onder de pet te houden: “We hebben het tegen weinig mensen verteld, omdat we al dachten dat dit iets groots zou worden. Lennart is een voorbeeld voor iedereen. Na zijn actie zijn er 20.000 extra donoren geregistreerd, dat is fantastisch.” Onder die extra donoren bevindt zich ook de technische staf van VVV: “Hopelijk zullen meerderen in de voetballerij volgen”, sluit Steijn af.