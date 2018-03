Begeerd doelwit stelt PSG teleur: ‘Ik ben nu thuis, dit is mijn club’

N’Golo Kanté geniet van zijn verblijf bij Chelsea. De middenvelder, die sinds de zomer van 2016 onder contract staat bij the Blues, wist de afgelopen twee jaar met the Blues en Leicester City beslag te leggen op de landstitel. Kanté wordt door zijn goede spel hevig gelinkt aan een transfer naar Paris Saint-Germain, maar daar is de mannetjesputter helemaal niet mee bezig.

"Ik ben nu thuis, dit is mijn club. Ik ben een speler van Chelsea", wordt Kanté geciteerd door de London Evening Standard. "Dit is mijn tweede jaar bij Chelsea. Vorig seizoen was een goede tijd, want we konden uiteindelijk de titel vieren. In het tweede seizoen mocht ik Champions League-voetbal spelen en gaan we in de top vier van de Premier League eindigen."

"We knokken tot het einde om in die top vier te komen en zo dus ook weer Champions League te halen", vervolgt de Frans international, die nog drie jaar vastligt op Stamford Bridge. "We hebben ook nog de FA Cup om voor te spelen, een mooi toernooi. Vorig seizoen faalden we in de finale en het is de enige prijs die we nog kunnen winnen nu. Dus we moeten alles geven."