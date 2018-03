Pogba: ‘Hij is de definitie van geluk, ik zou graag met hem samenspelen’

Paul Pogba heeft bij Manchester United met spelers als Alexis Sánchez en Romelu Lukaku al grote namen aan zijn zijde, terwijl hij bij de Franse nationale ploeg met onder meer Antoine Griezmann en Kylian Mbappé op het veld staat. Als het aan de middenvelder ligt blijft het daar echter niet bij, aangezien hij in de toekomst graag nog eens samen zou spelen met Neymar.

“Ja, Neymar, ik vind hem goed. Hij is de definitie van geluk en blijdschap op het veld. In Brazilië is voetbal alles, het is daar het leven. Iedereen voetbalt daar. Ik vind het geweldig om hem te zien spelen, met zijn techniek en zijn kwaliteiten. Het is een andere stijl”, vertelde Pogba tijdens een perspraatje. “Als je het woord ‘Neymar’ ergens ter wereld noemt, weet iedereen wie hij is en wat hij doet. Daarom zou het een genoegen zijn als ik ooit samen met hem zou kunnen spelen.”

Naast Neymar kijkt Pogba ook naar collega-middenvelders voor inspiratie: “Toen ik kleiner was keek ik altijd op tegen Zinédine Zidane, Lionel Messi, Ronaldinho en Ronaldo. Ik had video’s van Diego Maradona, Pelé, Chris Waddle, Kaká, veel spelers. Ik wilde net zo goed worden als zij. Nu kijk ik meer naar spelers als Andrés Iniesta, Yaya Touré, Kevin De Bruyne en Luka Modric, een erg sterke middenvelder. Ik kijk naar hen om beter te worden”, sluit hij af.