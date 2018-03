‘Mensen vertelden mij dat ik de kanker van Barcelona was’

Xavi is bij Barcelona uitgegroeid tot een icoon die over de hele wereld faam geniet. De middenvelder geeft in gesprek met So Foot echter aan dat hij niet altijd werd bejubeld. In het begin van zijn carrière bij de Catalaanse grootmacht kreeg de Spanjaard felle kritiek op zijn spel en heersten er twijfels over de kunde van Xavi.

Xavi gaf in 2012 in gesprek met L’Équipe aan dat Frank Rijkaard in eerste instantie absoluut niet onder de indruk was van de spelmaker. Tegenover So Foot is Xavi echter lovend over de Nederlander. "Mensen vertelden mij dat ik de kanker van Barcelona was, dat ik niet de kwaliteiten had om te spelen voor deze club", memoreert Xavi, die suggereert dat Rijkaard van gedachten veranderde.

"Dat Barcelona met mij nooit de Champions League zou winnen. Ze zeiden dat Andrès Iniesta en ik niet complementair waren. 'Iniesta en Xavi samen op het veld?' Het was 'onmogelijk', tot de komst van Rijkaard en Luis Aragonés. Zij waren het die ons voor het eerst samen lieten spelen. Zij geloofden uiteindelijk in ons. En we maakten ze trots."

"Gelukkig wonnen we snel prijzen. Zonder trofeeën zouden we vermoord zijn. Zo zit voetbal in elkaar. Je weet dat als je professional wordt, je moet toegeven daaraan. Het grappige aan voetbal is dat iedereen denkt te begrijpen hoe het in elkaar steekt. Er zijn veel mensen die denken veel te weten over voetbal, maar het enige wat ze doen is alsmaar kritiek leveren. Daarom is het essentieel om heldere ideeën te hebben."