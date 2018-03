Spanning bij Oranje-debutant: ‘Onwerkelijk, maar je staat hier niet zomaar’

Bondscoach Ronald Koeman besloot vijf debutanten in zijn selectie op te nemen voor de oefenwedstrijden van Oranje tegen Engeland en Portugal. Naast Marco Bizot en Guus Til is ook AZ-spits Wout Weghorst opgeroepen. De aanvaller herhaalt via de officiële kanalen van AZ dat een droom uitkomt nu hij zich heeft gemeld bij het Nederlands elftal..

"Het is natuurlijk wel spannend, een nieuwe omgeving, een nieuwe groep, maar ik ben goed opgevangen. Ik ga me van mijn beste kant laten zien, want er geldt maar één ding: presteren en jezelf laten zien", aldus Weghorst, die vrijdag mogelijk mag debuteren tegen Engeland. "Het gaat goed met me. De eerste indrukken zijn ook goed. Ik ben aan het genieten ervan."

"Ik heb voornamelijk een gevoel van trots. Een mooie bevestiging voor jezelf na het harde werken. Zenuwen waren er ook natuurlijk", aldus Weghorst, die het vooral heel mooi vindt dat hij onderdeel uitmaakt van de selectie van Koeman. "Soms is het onwerkelijk, maar je staat hier niet zomaar, je bent onderdeel van de groep. Het is voor mezelf ook leuk om me te meten met deze verdedigers."