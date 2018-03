‘Verrader’ van Juventus blikt terug: ‘Met hem was er geen gesprek mogelijk’

Miralem Pjanic liet AS Roma in 2016 na vijf jaar achter zich om te gaan acteren voor Juventus. De ontsnappingsclausule van de Bosniër ter hoogte van 32 miljoen euro werd gelicht, waardoor hij kon overstappen naar de Italiaanse landskampioen. De middenvelder benadrukt echter dat hij de fans van Roma niet in de steek heeft gelaten.

“Ik heb vijf geweldige jaren gehad bij Roma, maar ik besloot dat ik toe was aan andere ervaringen”, zegt Pjanic in gesprek met Il Messaggero. “Juventus volgde mij nauwlettend en wilden me. Ik had het gevoel dat ik mezelf moest testen. Een carrière van een voetballer is nou eenmaal kort. De Scudetto winnen bij Roma zou een unieke emotie hebben losgemaakt, maar ik kon het niet bewerkstelligen.”

“Daar baal ik nog steeds van. Maar ik heb het geprobeerd. Veel mensen dachten (na de transfer, red.) slecht over mij en noemden mij een verrader, maar ik heb niemand verraden. Bij Roma wordt je de hemel in geprezen als je successen behaald, maar het kan ook als negatief worden ervaren, omdat je een gevoel van realisme verliest. Dat is het probleem daar. Hier (bij Juventus, red.) voel je je een winnaar, je ademt het.”

Pjanic werkte bij Roma onder meer samen met Zdenek Zeman, maar dat was geen succes. “Met Zeman was er geen gesprek mogelijk, behalve met Francesco Totti, die hem al jarenlang kende. De sfeer was slecht. Het stoorde mij dat hij niet sprak”, aldus de creatieveling. “Ik ben blij dat Roma ook in de kwartfinale van de Champions League staat. Ik heb een deel van mijn hart daar achtergelaten en ga vaak terug.”