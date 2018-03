Reserve erkent zijn meerdere in Serero: ‘Beste middenvelder van Nederland’

Mukhtar Ali komt bij Vitesse dit seizoen nauwelijks aan spelen toe en dat steekt de middenvelder. In gesprek met De Gelderlander zegt Ali, die zich heeft laten naturaliseren tot Saudi-Arabiër en zodoende kans maakt om te voetballen op het WK, dat hij onder trainer Henk Fraser op meer speelminuten had gehoopt.

"Natuurlijk ben ik niet blij met die gang van zaken", zegt Ali, die niet is opgeroepen voor de huidige interlandperiode. "Maar daarmee móét ik in de zomer helemaal niet weg. Ik ben overtuigd van mijn kwaliteiten en wil vechten voor mijn kansen. Ik heb vorig jaar met mijn volle verstand voor Vitesse getekend. Ik kende de club, nadat ik er een half jaar op huurbasis had gezeten."

De twintigjarige middenvelder erkent dat hij bij Chelsea niet zou doorbreken. "Daar lopen allemaal wereldsterren rond. Ik koos voor de Eredivisie, omdat daar jonge spelers juist volop kansen kregen. Het is teleurstellend dat ik niet speel bij Vitesse. Maar ik werk keihard en leer elke dag weer van een speler als Thulani Serero. Hij is naar mijn mening de beste middenvelder van de Eredivisie."