Ajacied gruwelt van ‘gekkenwerk’: ‘Ik wist niet dat sneeuw zo koud kan zijn’

Danilo Pereira verkaste afgelopen zomer van het Braziliaanse Santos naar Ajax en sindsdien moet de achttienjarige spits nog altijd wennen aan het klimaat in Nederland. De aanvaller zegt op de clubsite van de Amsterdammers dat hij afgelopen zaterdag, met de zeer lage gevoelstemperatuur door de ijzige wind, nog nooit zoveel kou heeft meegemaakt.

"Oh my god! Dit was niet normaal! Gekkenwerk. In Brazilië is het 28 graden. Hier doen mijn vingers pijn, zelfs als ik handschoenen aan heb. Soms voel ik ze niet eens meer, haha!" Tijdens het duel met FC Utrecht op De Toekomst afgelopen zaterdag ging het uiteindelijk ook nog sneeuwen. "Zo mooi... Het is de eerste keer dat ik voetbal terwijl het sneeuwt."

"Ik weet nog goed dat ik dit seizoen voor het eerst sneeuw zag tijdens FC Twente – Ajax. Prachtig. Eenmaal thuis pakte ik de sneeuw op met mijn handen. Eerst vond ik het leuk, maar daarna deed het pijn. Ik wist niet dat sneeuw zo koud kan zijn. Ik maak het allemaal voor het eerst mee...", aldus de jongeling, die tot medio 2022 vastligt in de Johan Cruijff ArenA.