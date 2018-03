Ajax-talent: ‘Ik geef ons echt een goede kans om kampioen te worden’

Kaj Sierhuis maakte afgelopen vrijdag zijn eerste hattrick namens Jong Ajax in de Jupiler League. Op bezoek bij De Graafschap was hij met drie doelpunten belangrijk bij de 2-4 overwinning van de ploeg van trainer Michael Reiziger en diens assistent Winston Bogarde. Sierhuis hoopt met Jong Ajax dit seizoen kampioen te worden.

Nu Mateo Cassierra is doorgeschoven naar het eerste elftal, grijpt Sierhuis zijn kans in de punt bij Jong Ajax. "Mijn eerste hattrick in het profvoetbal. Voor de eerste keer de bal mee naar huis", zegt Sierhuis in gesprek met Voetbal International. "Het is mooi dat ik mijn goals mee kan pikken en me kan laten zien. Het is belangrijk voor me om minuten te maken op Jupiler League-niveau."

Door de overwinning op De Graafschap heeft Jong Ajax de koppositie in de Jupiler League weer ingenomen. "Ik geef ons echt een goede kans om kampioen te worden", aldus Sierhuis. "Het zal tussen ons en NEC gaan. De onderlinge wedstrijd bij ons thuis (vrijdag 6 april, red.) zal heel belangrijk worden. Daarnaast staan er nog voldoende lastige wedstrijden voor beide ploegen op het programma. We willen het echt heel graag, we spelen er voor. Het zou een mooie bekroning zijn.”

Sierhuis was dit seizoen in de Jupiler League in dertien wedstrijden goed voor negen doelpunten. Zolang Kasper Dolberg geblesseerd is, zal Cassierra bij de hoofdmacht zitten en dat biedt kansen voor Sierhuis bij de beloften. “Ik ben blij met de kans die ik krijg. Ik voel niet echt druk. De kansen die je krijgt moet je grijpen, daar ben ik me wel van bewust. Ik ben een speler die zich juist prettig voelt in een vol stadion. Daar kan ik echt van genieten.”