Real Madrid afgewezen: ‘Na enkele adviezen besloot ik uiteindelijk te blijven’

Kepa Arrizabalaga werd de afgelopen maanden hevig in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. De overstap van de doelman leek in kannen en kruiken, maar uiteindelijk besloot de 23-jarige sluitpost te blijven bij Athletic Club. In gesprek met El Larguero legt hij uit waarom hij weigerde zich te verbinden aan de Koninklijke.

De eenvoudig international, die momenteel ook deel uit maakt van de Spaanse selectie, besloot na het weigeren van de grootmacht om voor acht jaar te tekenen bij zijn huidige werkgever. Kepa geeft aan dat het geen makkelijke beslissing was: "Het was een tijd waarin ik veel reflecteerde. Het was een beslissing die de richting van mijn verdere sportieve carrière zou bepalen."

"Uiteindelijk, nadat ik enkele adviezen van familie en naaste vrienden heb opgevolgd, besloot ik te blijven. Ik ben blij met de uiteindelijke uitkomst en ik kijk ernaar uit om voor de komende acht jaar voor de club uit te komen." Kepa, die een ontsnappingsclausule van tachtig miljoen euro heeft, beleefde zijn debuut voor Spanje in november 2017, toen Costa Rica met 5-0 werd verslagen.