Nederland zorgt voor wereldprimeur met eerste officiële e-interland

Nederland en Engeland hebben een wereldprimeur te pakken. De twee nationale ploegen nemen het vrijdag tegen elkaar op in een vriendschappelijk duel, maar twee dagen eerder vindt er eveneens iets bijzonders plaats voor beide landen, aangezien twee esporters namens Nederland en Engeland tegen elkaar gaan strijden.

Ali Riza Aygün, esporter van PSV, gaat strijden tegen de Engelsman Shaun Springette in het computerspelletje FIFA 18, zo meldt de KNVB via de officiële kanalen. Het tweetal zal op de Playstation 4 spelen met de nationale selecties van de landen, zoals ze vorige week zijn samengesteld door de bondscoaches Ronald Koeman en Gareth Southgate.

De 22-jarige Aygün werd winterkampioen in de eDivisie en won afgelopen weekend nog de Empoli eSports Cup in Italië. Springette, relatief nieuw in de wereld van esports, werd in 2017 FIFA Ultimate Team Champion op de PS4. Ook dit jaar gooit Springette weer hoge ogen; zo heeft hij al meerdere malen bovenaan gestaan in de FUT leaderboards.