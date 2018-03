Strijd barst los om aanvaller van 228 miljoen euro

Nu de komst van Amin Younes twijfelachtig is, verlegt Napoli zijn aandacht naar Simone Verdi. De vleugelaanvaller van Bologna wees een aanbieding in januari nog af, maar lijkt in de komende maanden wel naar Napels te willen vertrekken. (Corriere dello Sport)