De Vrij: ‘Ik dacht dat Van Persie een grapje maakte, maar toen gebeurde het’

Bondscoach Ronald Koeman gaf maandag tijdens de persconferentie aan dat hij nog een nieuwe aanvoerder voor Oranje moet kiezen. Een keeper of een spits heeft niet de voorkeur voor de keuzeheer, een centrumverdediger lijkt waarschijnlijker. In de media werd de naam van Virgil van Dijk geopperd en in een reactie liet de verdediger van Liverpool weten het een eer te vinden om de aanvoerdersband te dragen. Ook Stefan de Vrij zou graag de captain van Oranje worden.

"Ja, wie niet? Dat is voor iedereen een eer", reageert De Vrij in gesprek met de NOS op de vraag of hij het een eer zou vinden om de band te dragen na het afscheid van Arjen Robben en Wesley Sneijder. De Vrij was vier jaar geleden al eens aanvoerder."Tegen Ecuador zei Van Persie tegen mij: als ik eruit ga, gaat de band naar jou. Ik dacht dat hij een grapje maakte, maar toen gebeurde het echt. Kippenvel.”

De Vrij verlaat zijn club Lazio na dit seizoen. Beide partijen zijn het niet eens geworden over een nieuw contract en een overstap naar Internazionale lijkt in de maak. "Ik wil het seizoen zo goed mogelijk afsluiten met Lazio. Ik snap dat je er naar vraagt, maar ik ben nu bij Oranje. Bovendien, er wordt zoveel onzin geschreven in de media, daar heb ik toch geen stem in."