‘Er bestaat geen twijfel dat er nu niemand ter wereld beter is dan Mo'

Mohamed Salah maakt een droomseizoen door bij Liverpool. De Egyptenaar scoorde in alle competities maar liefst 36 keer in 41 wedstrijden en maakt veel indruk op zijn ploeggenoten. Andy Robertson is in gesprek met Sky Sports lovend over Salah, maar beaamt wel dat hij zijn huidige vorm langer moet etaleren om vergeleken te worden met Lionel Messi.

“Messi doet het al jaren. Mo heeft een geweldige carrière gehad, maar het lijkt erop dat hij nu aan het pieken is. Als hij de komende kan blijven doen wat hij nu doet, zal hij ongetwijfeld tot de beste spelers ter wereld gerekend worden. Er bestaat geen twijfel dat er op dit moment niemand ter wereld beter is dan hij. Mo moet dit zien vol te houden volgend seizoen en dat zal lastig worden, want de verwachtingen zijn nu een stuk hoger”, stelt de Schotse verdediger van Liverpool.

“Het is zeker dat het makkelijker is om met hem te spelen dan tegen hem. Iedereen vindt het op dit moment vervelend om op de training tegen hem te spelen, want hij is op dit moment de beste. Tegen Watford was hij niet te stoppen”, vervolgt Robertson. Tegen the Hornets was Salah vier keer trefzeker en Liverpool won uiteindelijk met 5-0. “Hij was echt ongelofelijk, absoluut zijn beste wedstrijd tot dusver.”

“Hij mist geen kansen en dat is goed voor ons. Hopelijk kan hij dat doorzetten, want dan kunnen we een goede reeks neerzetten richting het einde van het seizoen. Als de drie aanvallers zo trefzeker blijven, zal het een stuk gemakkelijker worden om onze doelen te behalen”, besluit de verdediger. Liverpool bezet momenteel de derde plaats in de Premier League en is nog actief in de Champions League, waarin men in de kwartfinale Manchester City treft.