AZ-talent ‘in een sneltrein’: ‘Je ziet het met Guus Til, het komt dichtbij’

De selectie van Jong Oranje kwam maandag bij elkaar en ook Teun Koopmeiners mocht zich melden. Het talent van AZ is voor het eerst uitgenodigd door bondscoach Art Langeler. De verdedigende middenvelder maakte in oktober van vorig jaar zijn debuut in de hoofdmacht van AZ en mag zich vandaag de dag een vaste basisklant noemen in de ploeg van John van den Brom.

Koopmeiners is een van de drie talenten van AZ die zijn opgeroepen voor Jong Oranje. “Onwijs leuk”, reageert de twintigjarige speler in gesprek met NH. De nog prille loopbaan van Koopmeiners zit in een stroomversnelling. “Ik bedenk soms wel dat ik een soort van sneltrein zit. Dat is alleen maar mooi. Ik probeer deze stijgende lijn elke dag vast te houden.”

Koopmeiners doorliep in zijn jongere jaren diverse jeugdploegen van de KNVB en met Jong Oranje komt ook het Nederlands elftal in zicht. "Je ziet het met Guus Til. Het komt dichtbij. Aan de andere kant zijn er nog heel veel stappen om daar uiteindelijk te komen”, is hij reëel. “Het is mijn eerste keer hier en ik moet niet te hard van stapel lopen.” Jong Oranje staat donderdagavond op De Vijverberg tegenover België. Volgende week dinsdag volgt het EK-kwalificatieduel met Andorra.