‘Pogba zal Mourinho nooit vergeven omdat hij publiekelijk vernederd is’

Voor Paul Pogba is het tot dusver geen gelukkig seizoen bij Manchester United. De Franse middenvelder is onder José Mourinho allerminst onomstreden en volgens Jamie Redknapp zou zijn zaakwaarnemer Mino Raiola al bezig kunnen zijn met een transfer. “Ik zie niet hoe het probleem met Pogba opgelost zou kunnen worden”, zegt de oud-middenvelder tegenover Sky Sports.

“Pogba en Mourinho zijn het vertrouwen in elkaar voor honderd procent kwijt”, stelt Redknapp. De middenvelder speelde dit seizoen tot dusver 27 wedstrijden voor Manchester United, waarin hij 3 keer scoorde en 10 assists leverde. “Pogba zal Mourinho nooit vergeven omdat hij publiekelijk vernederd is. Dit heeft Mourinho gedaan door spelers als Marouane Fellaini boven Pogba te verkiezen. Daarmee geeft hij ook wel aan dat er geen vertrouwen is.”

“Toen ik nog speelde, accepteerde spelers dit soort dingen nog gemakkelijker. Ik denk dat zijn zaakwaarnemer al bezig is met de volgende stap van Pogba, zeker als Mourinho blijft. Er is sprake van een kritieke situatie in de relatie tussen de manager en de speler, dat is jammer”, vervolgt de oud-speler van onder meer Liverpool en Tottenham Hotspur. Redknapp denkt dat het voor Manchester United niet zo makkelijk meer is om creatieve spelers binnen te halen.

“Sommigen zeggen dat Manchester United de grootste club ter wereld is, maar wil je daar echt naartoe als je een creatieve speler bent? Je zal niet naar hun spel kijken en zeggen: Daar wil ik graag spelen. Er zit geen plezier in hun spel. Zo denken de fans er ook over en dat is een reden dat ze enkele goede spelers mis zullen lopen”, besluit Redknapp.