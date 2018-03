Bokser denkt aan overname Newcastle: ‘Misschien kan ik Ronaldo zover krijgen’

Newcastle United staat al een tijdje in de etalage. Eigenaar Mike Ashley wil de club graag verkopen en vraagt naar verluidt een bedrag van 339 miljoen euro, waar tot dusver niemand aan heeft willen voldoen. De Daily Star komt nu met een opvallende potentiële koper: de vermogende bokser Floyd Mayweather.

Ashley onderhandelde lang met zakenvrouw Amanda Staveley, maar beide partijen kwamen er niet uit. Mayweather zou niet onwelwillend staan tegenover de overname van Newcastle United. “Als ik zou investeren in de club, zou ik vaak naar Newcastle komen om te feesten. Ik houd van Newcastle, er wordt nergens zoveel gefeest als in die stad. Vorig jaar heb ik enkele spelers ontmoet en het zijn goede jongens. Ik sta altijd open voor nieuwe zakelijke mogelijkheden”, wordt Mayweather geciteerd door de Engelse krant.

“Ik houd van sport, maar ik investeer met mijn hoofd en niet met mijn hart. Investeren met je hart is de makkelijkste manier om geld te verliezen. Maar als iemand een plan op kan stellen en mijn mensen tot de conclusie komen dat het geld kan opleveren, wil ik wel in de club investeren”, vervolgt de bokser. “Voetbal is niet mijn sport, maar ik heb overal connecties. Cristiano Ronaldo is al lang een fan van mij en we zijn vrienden.”

“Misschien kan ik Ronaldo zover krijgen dat hij zijn carrière bij Newcastle United afsluit”, besluit Mayweather. De vraag is echter hoe serieus zijn interesse in de overname van Newcastle United is. Volgens de Newcastle Chronicle heeft nog niemand uit het kamp van Mayweather zich gemeld in het noordoosten van Engeland.