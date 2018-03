‘Modric ging van Tottenham naar Real Madrid en was niet zo goed als Eriksen’

Christian Eriksen maakt dit seizoen veel indruk bij Tottenham Hotspur en tekende afgelopen weekeinde voor twee doelpunten in het bekerduel met Swansea City (0-3). Deze week meldt de middenvelder zich bij de Deense nationale ploeg en bondscoach Åge Hareide is lovend over zijn sterspeler. Volgens hem is Eriksen reeds klaar voor de stap naar de absolute Europese top.

“Hij is er klaar voor om nog een stap meer te zetten. Christian kan zich overal aanpassen. Geef hem de bal en het komt goed. Christian wordt alleen maar beter van samenwerken met betere spelers”, zegt de Deense keuzeheer in gesprek met Ritzau. Denemarken speelt komende week oefenwedstrijden tegen Panama en Chili. Door in de play-offs van Ierland te winnen, plaatsten de Denen zich voor het WK.

Op het WK nemen Eriksen en consorten het op tegen Peru, Frankrijk en Australië. Hareide is van mening dat de middenvelder van Tottenham Hotspur op dit moment tot de besten ter wereld behoort. “Als je kijkt naar de spelers die op het middenveld spelen bij Barcelona en Real Madrid, dan is is er niemand beter dan Christian. Luka Modric ging van Tottenham naar Real Madrid en was niet zo goed als Christian.”

De Deense bondscoach kan het overigens wel begrijpen als Eriksen besluit om in Noord-Londen te blijven. “Hij heeft een fantastische ontwikkeling doorgemaakt onder Mauricio Pochettino. Het is een ploeg die erg mooi voetbal speelt, waardoor wij ook geïnspireerd zijn”, stelt Hareide. Eriksen leverde tot dusver in 38 wedstrijden 11 doelpunten en 10 assists. “Tottenham krijgt nu ook een nieuw stadion, dus waarom zou hij niet blijven?”