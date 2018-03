Nijland: ‘Ik weet dat ze hem bij Ajax en Manchester City ook goed kennen’

FC Groningen is van plan om de optie tot koop op Ritsu Doan te lichten, al zal men wel diep in de buidel moeten tasten. In het contract van de aanvallende middenvelder staat namelijk een afkoopsom van ‘richting de twee miljoen euro’. FC Groningen kan de optie op de huurling van Gamba Osaka vóór 1 mei lichten.

"Het zou ontzettend jammer zijn als we hem zouden moeten laten gaan. Dat is dan ook nadrukkelijk niet de bedoeling", stelt Hans Nijland in gesprek met het Dagblad van het Noorden. De algemeen directeur is de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden van de club op een rij aan het zetten. "Wij hebben in ieder geval de touwtjes in handen, al weet ik dat ze Doan bij Ajax en Manchester City ook goed kennen",

Doan is direct betrokken geweest bij zeven van de laatste twaalf competitietreffers van FC Groningen: vijf goals en twee assists. De supportersvereniging roept de achterban op de seizoenkaart snel te verlengen. Dat zou de club meer financiële daadkracht verschaffen. "Hij zou heel goed het volgende goudhaantje kunnen worden van de club in navolging van spelers als Virgil van Dijk, Dusan Tadic, Filip Kostic en Arjen Robben", zegt voorzitter John de Jonge.

"Ons advies aan Nijland is: koop hem a.u.b. Maar wij hebben ook wel oog voor de financiële positie van de club. Daarom roepen wij supporters die toch al hun seizoenkaart wilden verlengen op dat snel te doen", vervolgt De Jonge. "Zo krijgt de club meer zekerheid om de nek te kunnen uitsteken. Ik denk dat het de investering waard is, dus ik zou zeggen: help Doan behouden voor de FC."