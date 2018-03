Paris Saint-Germain gaat in de zomer voor ex-Ajacied

Everton heeft het vizier gericht op Luka Bogdan. De verdediger van Catania, die tot medio 2020 onder contract staat, wordt ook nauwlettend in de gaten gehouden door Atalanta en Sampdoria. (TMW)

Robert Lewandowski heeft in tegenstelling tot eerdere berichten geen tweejarig akkoord bereikt met Real Madrid. Bayern München heeft zelfs het voornemen om de spits komende zomer, ondanks hevige interesse, niet te laten gaan. (Kicker)

Paris Saint-Germain ziet de komst van de ex-Ajacied wel zitten en heeft zich in de strijd gemengd.

Scouts van Arsenal waren onlangs aanwezig bij het treffen tussen Boca Juniors en Sol de America. Doel van het bezoek was Richard Sanchez, een Paraguayaanse middenvelder. (The Sun)

De band tussen M’baye Niang en Walter Mazzarri is niet optimaal. Om die reden wil de aanvaller zo spoedig mogelijk weer bij Torino vertrekken. (Corriere dello Sport)