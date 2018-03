‘Hij kan manager van Arsenal worden, dat zie ik zeker voor me’

Inmiddels is de hevige storm van kritiek op Arsène Wenger redelijk gaan liggen, mede doordat Arsenal zich ten koste van AC Milan wist te plaatsen voor de kwartfinale van de Europa League. Toch wordt er nog altijd druk gespeculeerd over de eventuele opvolger van de Fransman. Volgens Steve McClaren is Eddie Howe, de huidige manager van Bournemouth, zeer geschikt om manager van Arsenal te worden.

“Ik heb zijn carrière gevolgd en we hebben een aantal keer tegen elkaar gespeeld, toen ik nog bij Derby County zat. Hij is iemand die zijn teams neerzet om te voetballen. Opbouw van achteruit, verzorgde aanval, hard werken om de bal terug te krijgen, tegenstanders onder druk zetten: hij heeft een goede mentaliteit. Hij kan manager van Arsenal worden, dat zie ik zeker voor me”, zegt McClaren in gesprek met de Daily Express.

De voormalig trainer van onder meer FC Twente denkt dat er een nieuwe generatie managers aankomt in Engeland. Om die reden durft hij nog geen opvolgers voor José Mourinho en Josep Guardiola aan te wijzen. “Het zou iemand kunnen worden waar we nog nooit van gehoord hebben. Iemand die nu nog in de jeugdopleiding werkt. Ik geloof er heilig in dat er een nieuwe generatie managers aankomt. Dat hoeven niet per se oud-spelers te zijn, maar ze zullen op voetbalgebied wel goed opgeleid zijn.”

“De trainerscursussen zijn nu een stuk beter en jeugdopleidingen leveren niet alleen betere spelers, maar ook betere coaches af”, vervolgt McClaren. “We hebben een periode gehad waarin veel buitenlandse coaches in Engeland werkten, maar dat is nu weer aan het veranderen. Onze jeugdopleidingen zitten vol met getalenteerde Engelse trainers, maar iemand moet een hoofdrol spelen voordat dit wordt erkend. Dat is waar Howe voor moet zorgen. Anderen zullen in zijn voetsporen gaan treden.”