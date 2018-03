‘Ja, Cristiano Ronaldo heeft mij gevraagd hoe het is om in China te wonen’

Cristiano Ronaldo ontving maandagavond in Lissabon de Quinas de Oro, de prijs voor de beste Portugese voetballer van het voorbije kalenderjaar. De sterspeler van Real Madrid bleef in de verkiezing Rui Patricio (Sporting Portugal) en Bernardo Silva (Manchester City) voor en sleepte zodoende voor het tweede opeenvolgende jaar de prijs in de wacht. Trainers, voetballers en fans bepalen naar wie de Quinas de Oro gaat.

Luiz Felipe Scolari, voormalig bondscoach van Portugal en ex-coach van Guangzhou Evergrande, verzekerde na het gala dat de toekomst van Ronaldo wel eens in China kan liggen. “Hij heeft mij meermaals gevraagd hoe het leven in China is”, claimde de Braziliaan. “Waarom zou Ronaldo niet in China kunnen spelen? Ja, hij heeft mij gevraagd hoe het is om in China te wonen. Ik heb hem alle details gegeven.”

“Cristiano heeft merken, hij is een soort van industrie en China is het grootste land ter wereld. Daarna vertelde ik hem wat ik altijd zeg: iedereen die de mogelijkheid heeft, moet naar China gaan.” Ronaldo werd afgelopen zomer met een vertrek bij Real Madrid in verband gebracht. De huidige verbintenis van de 33-jarige Portugees loopt medio 2021 ten einde.

Spaanse media verzekeren dat Real Madrid de intentie heeft om Ronaldo binnen afzienbare tijd een nieuw contract te laten ondertekenen, naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen. Alhoewel de Portugees door velen wordt beschouwd als de beste voetballer ter wereld, verdient hij een derde minder dan Neymar en Lionel Messi. Laatsgenoemde signeerde recent een nieuw contract met Barcelona, terwijl Neymar veel meer is gaan verdienen na zijn zomerse overstap naar Paris Saint-Germain.