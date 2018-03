‘Of Bayern een fout gemaakt heeft, moeten ze maar voor zichzelf beslissen’

Tussen 2009 en 2013 speelde Emre Can in het shirt van Bayern München. De middenvelder, die momenteel afstevent op een transfervrij vertrek bij Liverpool, besloot der Rekordmeister na vier jaar te verruilen voor Bayer Leverkusen. Spijt van zijn vertrek uit Zuid-Duitsland heeft de Duits international niet, zo vertelt hij tegenover Sport1.

“Op dit moment zie ik dat als de juiste beslissing. Josep Guardiola was op dat moment net gekomen en ik had een goede voorbereiding achter de rug. Daarna hadden we een heel eerlijk gesprek. Ik was heel jong en moest iedere week aan spelen toekomen. Guardiola vertelde me eerlijk dat hij niet de garantie kon geven dat ik wekelijks zou spelen”, zegt Can, die vervolgens naar Bayer Leverkusen vertrok. Na één seizoen bij die Werkself kaapte Liverpool hem weg.

“Zij speelden ook in de Champions League. Sommige mensen hadden het misschien als een stap achteruit gezien, maar zo zag ik het niet. Ik speelde daar namelijk wekelijks. Je kan zien dat die stap zijn vruchten heeft afgeworpen”, vervolgt de middenvelder. “Ik wil niet zeggen dat Bayern een fout gemaakt heeft. Of ze een fout gemaakt hebben, moeten ze maar voor zichzelf beslissen. Ik heb me enorm ontwikkeld onder Jürgen Klopp, ik ben hem heel dankbaar.”