‘Ik begrijp niet wat Mourinho aan het doen is, hij vernietigt hem als speler'

Matt Le Tissier is van mening dat Luke Shaw ‘vernietigd’ wordt door José Mourinho en denkt dat een zomers vertrek van de linksback bij Manchester United onvermijdelijk is. Shaw, 22 jaar, werd afgelopen weekeinde in de rust van het FA Cup-duel met Brighton & Hove Albion gewisseld en na afloop klaagde Mourinho over het gebrek aan persoonlijkheid en verlangen van zijn voetballers. Het is niet de eerste clash tussen de twee.

“Ik denk dat, als Mourinho niet vertrekt, het onvermijdelijk is dat Shaw in de zomer bij Manchester United vertrekt”, vertelt de levende legende van Southampton annex televisiecommentator. “Ik heb werkelijk geen idee wat Mourinho wil bereiken. De relatie tussen de twee is echt heel raar. Ik begrijp niet wat Mourinho aan het doen is. Hij vernietigt Shaw als voetballer momenteel.”

Shaw maakte medio 2014, op negentienjarige leeftijd, voor veertig miljoen euro de overstap van Southampton naar Old Trafford. In zijn eerste jaar kwam de verdediger tot twintig duels. In zijn tweede contractjaar liep hij in het Champions League-duel met PSV een zware blessure op en stond hij elf maanden aan de kant. De trainerswissel bij Manchester United, in de zomer van 2016, vormt nu een serieuze bedreiging voor zijn continuïteit.

Shaw liet destijds belangstelling van het Chelsea van Mourinho links liggen. “Ik weet niet of het iets te maken heeft met het feit dat hij toen voor Manchester United koos, ook al was hij toen fan van Chelsea. Je weet ook niet wat er op de training gebeurt of hoe zijn levenswijze is. Zonder dat kun je geen precies oordeel vellen. Er zijn zeker voetballers bij wie een dergelijke aanpak werkt, maar ik denk niet dat Shaw er een van is.”

“De zware blessure is iets heftigs geweest en ik denk dat hij mentaal een beetje zwak is, maar als manager moet je proberen een manier te vinden om het beste uit een voetballer te halen. Ik denk niet dat Mourinho dat heeft gedaan. En dat is jammer. Hij was voor zijn blessure een groot talent voor zijn leeftijd. De blessure heeft hem teruggeworpen. Hij heeft ontzettend veel potentie om de vaste linksback van Engeland te worden, maar het is lang geleden dat hij dat niveau heeft laten zien. Dat gaat niet bij Manchester United gebeuren, dus de enige manier is een nieuwe club. Het zegt voldoende dat Mourinho het waardevoller vindt om een rechtervleugelspeler als Ashley Young op de linksbackpositie te zetten.”