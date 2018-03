‘Als hij wél weg wil, zal de club minimaal 170 miljoen euro vragen’

Mohamed Salah is met 36 doelpunten in alle competities bezig aan een subliem eerste jaar in dienst van Liverpool. De aanvaller uit Egypte wordt met onder meer Real Madrid in verband gebracht. Televisiecommentator Tony Cottee sluit niet uit dat Salah komende zomer tot de duurste voetballer aller tijden uitgroeit, maar vraagt zich tegelijkertijd af waarom Salah überhaupt na een seizoen al Anfield zou willen verlaten.

“Philippe Coutinho vertrok voor 160 miljoen euro naar Barcelona. Ik denk dat Liverpool een vergelijkbaar bedrag verlangt om alleen maar een verkoop van Salah te overwegen”, stelt de voormalig topaanvaller uit de jaren tachtig en negentig. “Zelfs dan, omdat hij bezig is aan zijn eerste jaar en fantastisch draait, kun je je afvragen waarom hij momenteel weg zou willen. Het lijkt erop dat Liverpool aan de weg timmert en toekomstplannen heeft. Als ze Manchester City uitschakelen, laten ze zich ook zien in de Champions League.”

“Er gebeurt veel rondom Liverpool en ik denk niet dat Salah weg wil. Maar als hij dat wél zou willen, denk ik dat de club minimaal 170 miljoen euro zal vragen.” Jürgen Klopp erkende afgelopen weekend dat Salah ‘hard op weg is’ om op het niveau van Lionel Messi te komen. Cottee is wat terughoudender. “Hij heeft het de afgelopen tien tot twaalf jaar laten zien. Salah is geweldig bezig, maar dit is zijn eerste seizoen bij Liverpool in de Premier League. Hij moet minimaal vier a vijf seizoenen een constant niveau halen.”

Salah is een van de favorieten om tot Voetballer van het Jaar in Engeland te worden uitgeroepen. Cottee was aanvankelijk onder indruk van Kevin De Bruyne. “Als ik nu zou mogen stemmen, zou ik voor Salah kiezen. Het punt is dat de stemmen ergens in februari zijn uitgebracht. We zitten nu halverwege maart, maar Salah is al heel het seizoen briljant. Ik denk dat het maar tussen twee voetballers gaat: De Bruyne en Salah. Ik denk dat Salah wint.”