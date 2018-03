Koeman reageert: ‘Ik sta met mijn staf open om hem die kans te bieden’

De kans is aanwezig dat Wesley Sneijder na zijn actieve carrière toetreedt tot de staf van het Nederlands elftal. De middenvelder van Al-Gharafa zette onlangs een punt achter zijn loopbaan als Oranje-international, na een gesprek met bondscoach Ronald Koeman in Qatar. “Ik sta met mijn staf open om hem die kans te bieden en te helpen”, stelt Koeman.

Koeman staat daar welwillend tegenover, zolang Sneijder een bepaald traject wil bewandelen. “Wesley zegt verder te willen in het trainersvak. Ik heb wel gezegd dat er maar één iemand ooit zijn trainerspapiertje heeft gekregen: Johan Cruijff. En dat is terecht. Sneijder zal een cursus moeten doen. Ik vind het onzin dat er een docent naar Brazilië wordt gestuurd”, verwijst de bondscoach in De Telegraaf naar Clarence Seedorf.

“Spelers moeten een voorsprong krijgen. Die heb ik ook gehad”, vervolgt Koeman. “Maar je loopt uiteindelijk tegen zoveel dingen aan als trainer, dus zal je je op een bepaalde manier moeten voorbereiden.”

Sneijder, die uitkwam voor onder meer Ajax, Real Madrid en Internazionale, speelde vijftien jaar voor het Nederlands elftal. Zijn eerste interland speelde hij in april 2003 als 18-jarige tegen Portugal. Vervolgens was Sneijder actief op de EK's van 2004, 2008 en 2012 en op de WK's van 2006, 2010 en 2014.