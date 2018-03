Mourinho keurt bod van 45 miljoen euro op tiener goed

Tottenham Hotspur heeft een deal gesloten met de nationale ploeg van Brazilië. Neymar en consorten mogen de faciliteiten van de Engelse club begin juni gebruiken in voorbereiding op het WK in Rusland. (Daily Mail)

Luiz Felipe heeft verlengd bij Lazio. De verdediger van Brazilië, die sinds vorige zomer actief is voor de Italiaanse club, heeft tot medio 2022 bijgetekend. (Diverse Italiaanse media)

Ravel Morrison overweegt voor Jamaica uit te komen. De voormalig middenvelder van Manchester United, nu speelachtig bij Atlas in Mexico, heeft enkele jeugdinterlands gespeeld voor Engeland, maar kan nog steeds overstappen naar Jamaica. (BBC)