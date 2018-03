‘Duo van Excelsior kan loopbaan in de zomer bij PEC Zwolle vervolgen’

PEC Zwolle ziet in Mike van Duinen en Hicham Faik versterkingen voor komend seizoen, zo meldt de Stentor maandagavond. Het tweetal maakt deze voetbaljaargang een goede indruk in het tenue van Excelsior. Faik beschikt over een aflopende verbintenis, terwijl het contract van Van Duinen met de Rotterdammers nog een seizoen doorloopt.

Meerdere clubs hebben volgens het regionale dagblad interesse in Van Duinen en Faik, beiden 26 jaar. De aanvaller is bezig aan zijn tweede seizoen in Kralingen en kwam deze voetbaljaargang tot zes doelpunten. Middenvelder Faik, eveneens bezig aan zijn tweede contractjaar bij Excelsior, vond vijfmaal het doel.

Isaac Christie-Davies mag zich deze week gaan bewijzen bij PEC. De twintigjarige Engelsman heeft een aflopend contract met Chelsea. Ook de Zuid-Afrikaan Luke Le Roux, net als Christie-Davies een middenvelder, loopt stage bij de Eredivisionist. De twee jaar jongere Le Roux is een oude bekende van PEC, aangezien hij al twee keer eerder op proef was bij de club van John van 't Schip.

Ook is het niet uitgesloten dat de club uit Overijssel verder gaat met Elijah Just. De jonge aanvaller heeft in zijn proefperiode een goede indruk gemaakt. Een contract van de jeugdinternational uit Nieuw-Zeeland kan een horde zijn, aangezien hij een non-EU salaris moet verdienen