Castelen tipt topclubs: ‘Deze man is net zo goed als Van der Sar’

Lars Unnerstall is bezig aan een sterk seizoen onder de lat bij VVV-Venlo en ploeggenoot Romeo Castelen denkt dat de Duitse sluitpost toe is aan een stap hogerop. Volgens de buitenspeler is de keeper zelfs net zo goed als Edwin van der Sar. Hij snapt dan ook niet waarom de grote clubs uit de Eredivisie zich nog niet voor Unnerstall gemeld hebben.

Unnerstall kwam afgelopen zomer over van Fortuna Düsseldorf en tekende voor een jaar in Venlo. "Ik snap niet waarom grotere clubs in Nederland nog niet hebben toegeslagen", aldus Castelen in gesprek met de Volkskrant. "Deze man is net zo goed en gedreven als Van der Sar."

Ook technisch manager Stan Valckx is blij met Unnerstall. De doelman keepte afgelopen zaterdag tegen PSV een goede wedstrijd. "Hij moest flink inleveren om naar ons te komen, maar zag er een uitdaging in. Gelukkig maar. Unni is sociaal, helpt iedereen met van alles, maar is ook kritisch naar de groep. Hij wil midden in de groep staan, vandaar ook die taallessen, die niet verplicht zijn”, aldus Valckx, die Unnerstall zag uitblinken in Eindhoven. "Ik denk dat ze dit soort reddingen niet meer gezien hebben in het Philips Stadion sinds Gomes.”