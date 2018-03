‘Het gaat om geld, hij gaat echt niet nog drie jaar bij Ajax spelen'

In tegenstelling tot een aantal van zijn ploeggenoten, heeft Justin Kluivert zijn in 2019 aflopende contract nog altijd niet verlengd. Frank de Boer is van mening dat de buitenspeler nog minimaal twee jaar bij Ajax moet blijven, maar Wim Kieft denkt dat dat er niet in zit. De oud-international spreekt de verwachting uit de Kluivert komende zomer al vertrekt. Kieft denkt dat grote clubs na dit seizoen tegen elkaar gaan opbieden in de strijd om de handtekening van de Ajacied.

Ook Kieft ziet de achttienjarige Kluivert het liefst nog een paar jaar bij Ajax blijven. "Het gevaar is met Kluivert dat als hij op te jonge leeftijd naar grote clubs gaat, dat niet goed is voor z'n ontwikkeling", zei Kieft maandagavond bij Rondo. "Of hij blijft? Nee, dat gaat hij niet doen. Ze gaan allemaal bieden en maken die jongen natuurlijk helemaal gek. Het gaat uiteindelijk om geld. Hij gaat echt niet nog drie jaar bij Ajax spelen.”

De Boer denkt niet dat het voor Ajax mogelijk is om Kluivert voor een lange periode in huis te houden. "Hij heeft heel veel potentie, net als Steven Bergwijn dat heeft. Ik vind het een genot om naar te kijken. Het rendement moet natuurlijk omhoog, maar kijk even naar hoeveel goals hij al gemaakt heeft. Ik vind het aardig voor een eerste jaar”, aldus de ex-trainer van Ajax. “De duels met Dumfries waren echt heel leuk (tegen Heerenveen, red.). Daar wordt hij beter van. Dumfries is heel snel, maar toch rende hij hem er een paar keer uit. Hij moet nog minimaal twee jaar 34 wedstrijden spelen.”