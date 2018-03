‘PEC ziet potentie in talenten en strikt mogelijk middenvelder van Chelsea’

Isaac Christie-Davies mag zich deze week gaan bewijzen bij PEC Zwolle, zo weet Voetbal International maandagavond te melden. De twintigjarige Engelsman staat momenteel nog onder contract bij Chelsea, maar loopt komende zomer uit zijn contract. Ook de Zuid-Afrikaan Luke Le Roux, net als Christie-Davies een middenvelder, loopt stage bij de Eredivisionist.

De jongelingen trainen deze week mee met de eerste selectie en zullen hoogstwaarschijnlijk minuten maken in een oefenduel aankomende week. Voetbal International omschrijft Christie-Davies als 'een box-to-box-speler', een talent dat in het verleden voor de Onder-16 en Onder-17 van Engeland actief was. De middenvelder heeft nog nooit voor de hoofdmacht van Chelsea geacteerd.

De twee jaar jongere Le Roux is een oude bekende van PEC, aangezien hij al twee keer eerder op proef was bij de club van John van 't Schip. Ook is het niet uitgesloten dat de club uit Overijssel verder gaat met Elijah Just. De jonge aanvaller heeft in zijn proefperiode een goede indruk gemaakt. Een contract van de jeugdinternational uit Nieuw-Zeeland kan een horde zijn, aangezien hij een non-EU salaris moet verdienen.