Ten Hag: ‘Ik denk dat het ook typerend is voor een topclub als Ajax’

Tijdens de interlandperiode is de selectie van Ajax die achterblijft in Amsterdam flink uitgedund. Trainer Erik ten Hag heeft maar een kleine groep om mee te werken. In gesprek met Ajax TV laat de coach weten dat hij de komende dagen eerst hard gaat trainen met zijn spelers, om hen daarna een paar dagen vrij te geven. Dat geldt niet voor Kasper Dolberg, die maandag weer op het trainingsveld verscheen. De Deen werkt de komende periode hard aan zijn herstel.

Elf spelers uit de A-selectie van Ajax mogen zich deze week melden bij hun nationale ploeg. “Ik denk dat het ook typerend is voor een topclub als Ajax, dat heel veel spelers worden uitgenodigd bij de nationale ploegen”, laat de coach weten in gesprek met Ajax TV. “Dat zijn prima ervaringen voor die spelers. Daar doen ze ervaringen op die ze weer terugnemen naar de club.”

Met een uitgedunde selectie heeft Ten Hag zijn trainingen aangepast. "Daar moeten we een goede invulling aan geven. Het is een balans zoeken tussen inspanning en ontspanning. De eerste paar dagen staan in het teken van inspanning en gas geven. Daarna geven we ze een aantal dagen vrij zodat ze de energie kunnen vinden voor de laatste wedstrijden van het seizoen om nog één keer alles te geven. Dat zal ook nodig zijn om alle wedstrijden te winnen.”

Dolberg verscheen maandag weer op het trainingsveld. Hij raakte eind vorig kalenderjaar geblesseerd aan zijn voet en is op de weg terug. “Hij heeft de afgelopen periode wel meer buiten getraind. Dat gaan we intensiveren. De komende dagen zal hij hier doortrainen. Hopelijk kan hij redelijk snel aansluiten. Wanneer dat precies zal zijn, kan ik op dit moment niet zeggen.”