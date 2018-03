‘Zlatan schreeuwde naar me: ’What the f*ck? Ik ben geen koning, ik ben God‘’

Zlatan Ibrahimovic staat bekend als een persoon die zichzelf regelmatig aanprijst. De spits van Manchester United heeft bij zijn vorige clubs veel indruk achtergelaten, zowel met zijn spel als persoonlijkheid, weet ook Benjamin Stambouli. De verdediger annex middenvelder van Schalke 04 werkte bij Paris Saint-Germain samen met de Zweed, die PSG in de zomer van 2016 achter zich liet.

"We waren een keer bij de fysiotherapeut en toen kwam het journaal op de televisie", memoreert Stambouli in gesprek met Goal. "Zlatan vroeg mij om het te vertalen, want er was iets over hem erop. Dus ik legde uit dat ze zeiden dat Zlatan de koning van Parijs is. Ik dacht dat hij blij zou zijn daarover, omdat het geweldig is dat mensen zo van hem houden. Maar dat was hij niet."

"Zlatan was boos en schreeuwde naar me: 'What the fuck? Ik ben geen koning, ik ben God.' Die gast was echt gek", lacht Stambouli. Gevraagd wat er speciaal aan Ibrahimovic was, antwoordt de Fransman: "Zijn karakter, kracht op het veld en zijn leiderschap. Hij is een ongelofelijk persoon die de situaties sneller leest dan wie dan ook. Zlatan is erg sluw en test jou in iedere situatie, alleen maar om je te analyseren."

"Hij houdt ervan om met je te spelen en kan zodoende op een bepaalde wijze de controle houden. Zlatan wil elke keer winnen. Het maakt niet uit of we op het veld staan of dat we proberen plastic flesjes in de prullenbak te gooien. Zlatan doet er alles aan om te winnen. Toen hij bij PSG zat, was hij de koning van Parijs en had hij al veel gewonnen. Maar hij was nog steeds gretig. Hij wil alles winnen wat er te winnen valt."