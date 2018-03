Mourinho ‘ziet iets verkeerd’ in toptalent: ‘Hij kan de beste ter wereld worden’

Luke Shaw gaat komende zomer mogelijk vertrekken bij Manchester United, aangezien de 22-jarige linksback weinig speelt onder José Mourinho. Maandag kwam het bericht naar buiten dat diverse spelers van United het 'pestgedrag' van de Portugees richting Shaw hekelen. Paul Scholes denkt dat de jongeling er goed aan zou doen om de Engelse grootmacht achter zich te laten.

"Ik geloof nog steeds dat hij de beste in de wereld kan worden. In de zomer kan hij bijvoorbeeld naar Tottenham Hotspur of naar een andere club, zodat hij zich kan verbeteren", zegt de legende van United in gesprek met BT Sport. Ashley Young krijgt doorgaans de voorkeur van Mourinho, maar Scholes begrijpt niet waarom: "Ik kon het verschil niet zien tussen hem en Young (tegen Brighton & Hove Albion, red.)."

"Ik denk dat managers het soms in hun hoofd krijgen dat spelers niet voor hun bedoeld zijn. Ik denk dat hij echt briljant kan zijn, maar zijn manager zal altijd iets vinden dat verkeerd aan hem is. Het is teleurstellend, omdat toen Shaw plots van zich deed spreken, dacht men dat hij een speler was die de beste kon worden. Het is een relatie die komende zomer eindigt. Het blijft maar doorgaan namelijk en hij speelt maar niet."

De zevenvoudig international van Engeland kwam in 2014 naar Old Trafford en is tot op heden, mede door blessureleed, tot slechts 62 wedstrijden gekomen voor the Red Devils. Dit seizoen komt Shaw aanzienlijk minder in actie dan gebruikelijk, met slechts vijftien optredens in alle competities. De verdediger ligt nog tot komende zomer vast, maar de optie ligt er om nog met een jaar te verlengen.