Begrip voor besluit Koeman: ‘Ik vind dat dat moet, er is totaal geen rust meer’

Ronald Koeman besloot reeds dat de trainingen van het Nederlands elftal besloten zijn. De media mogen in sommige gevallen alleen de eerste vijftien minuten aanwezig zijn. Het besluit kwam de bondscoach op kritiek te staan, maar sc Heerenveen-trainer Jurgen Streppel heeft alle begrip voor de beslissing van Koeman. Hij is van mening dat het publiek niet alles hoeft te zien.

Streppel is een voorstander van de besloten traininingen. "Ik vind dat dat moet. Er is totaal geen rust meer", zei hij maandagavond bij het programma Rondo. "Een paar weken geleden werd er bij Feyenoord gevochten op de training, dat gebeurt regelmatig. Dan moet Koeman, of in dit geval Van Bronckhorst, moet dan weer gaan uitleggen wat er gebeurd is en waarom, welke sancties hij kiest. En als-ie dan duizend euro boete geeft, is het weer vijfhonderd euro te weinig. Dan ben je daar alleen maar mee bezig.”

Eerder toonde Bert van Marwijk, tussen 2008 en 2012 bondscoach van Oranje, begrip voor het besluit van Koeman. “Ik stoorde me nooit aan media langs het trainingsveld en spelers heb ik er ook niet over horen klagen. Dus gezien de nieuwe start die Oranje maakt, begrijp ik Koeman, maar ik zeg erbij dat ik niet weet of ík het ook zo zou hebben aangepakt.”